Четыре человека пострадали в столкновении микроавтобуса и КАМАЗа в Артинском районе

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Артинском районе столкнулись микроавтобус и КАМАЗ с полуприцепом. В результате ДТП пострадали четыре человека.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, водитель микроавтобуса «ГАЗ Луиндор» вчера ехал по трассе Красноуфимск – Арти – Касли со стороны села Манчаж в сторону фермы и, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении КАМАЗу с прицепом.В результате столкновения пострадали четыре пассажира микроавтобуса: женщины 45, 53 и 44 лет, а также 49-летний мужчина. Их доставили в ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ» с различными травмами. Оба водителя не пострадали.За рулем микроавтобуса находился 49-летний житель села Манчаж со стажем вождения 23 года. Микроавтобус принадлежит местному сельхозпредприятию, водитель вез сотрудников фермы на работу.