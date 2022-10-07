В Екатеринбурге 11-летняя девочка попала под колеса Toyota RAV 4

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге женщина-водитель Toyota RAV 4 сбила 11-летнюю девочку. ДТП произошло на перекрестке Стачек – Калиновский переулок сегодня в 09.00.По предварительным данным, женщина-водитель Toyota RAV 4 ехала по улице Стачек со стороны Корепина в сторону Фронтовых бригад и на нерегулируемом перекрестке Стачек – Калиновский переулок допустила наезд на ребенка.В результате ДТП 11-летнюю девочку доставили в ДМБ №9 с телесными повреждениями. Мама девочки рассказала, что дочь торопилась перейти дорогу, чтобы успеть в школу.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем иномарки находилась 46-летняя женщина со стажем вождения 15 лет. Она пояснила, что девочка неожиданно начала перебегать дорогу. Водитель применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.