Два гектара леса горит в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжают тушить два лесных пожара. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.По данным на 00.00 12 октября, в регионе действует два природных пожара на площади двух гектаров.Всего в России зафиксировано шесть лесных пожаров общей площадью 37 гектаров.