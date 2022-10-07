Доктор Тебеньков и приют «Клякса» спасают екатеринбургскую собачку Тамару

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Минувшей ночью судьба очередного травмированного животного оказалась в руках основателей екатеринбургского приюта «Клякса», которые специализируется на помощи больным и изувеченным созданиям. На этот раз крупно не повезло совсем маленькой собачке. Большеглазая чихуахуа, которую назвали Тамарой, поступила в «Кляксу» со множеством тяжёлых травм.У Тамары диагностировали сильную черепно-мозговую травму, перелом таза, открытые переломы задних лапок. Кроме того, на теле у животного обнаружены обнажённые раны. Не менее опасным было скопление гноя в матке бедолаги — по всей видимости, внутри погибли неродившиеся щенки и начали уже разлагаться. Животному необходима была срочная операция. И её провели, не дожидаясь утра, у известного доктора Вячеслава Тебенькова, постоянного спасителя животных из «Кляксы».Пиометру (скопление гноя в матке) ветеринары устранили. Но собачке требуется дальнейшее лечение, которое будет не скорым. Финансово помочь выздоровлению Тамары можно через карту Сбербанка, привязанную к номеру 89126025666.