Доктор Тебеньков и приют «Клякса» спасают екатеринбургскую собачку Тамару
Происшествия
Фото: телеграм-канал приюта «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Минувшей ночью судьба очередного травмированного животного оказалась в руках основателей екатеринбургского приюта «Клякса», которые специализируется на помощи больным и изувеченным созданиям. На этот раз крупно не повезло совсем маленькой собачке. Большеглазая чихуахуа, которую назвали Тамарой, поступила в «Кляксу» со множеством тяжёлых травм.
У Тамары диагностировали сильную черепно-мозговую травму, перелом таза, открытые переломы задних лапок. Кроме того, на теле у животного обнаружены обнажённые раны. Не менее опасным было скопление гноя в матке бедолаги — по всей видимости, внутри погибли неродившиеся щенки и начали уже разлагаться. Животному необходима была срочная операция. И её провели, не дожидаясь утра, у известного доктора Вячеслава Тебенькова, постоянного спасителя животных из «Кляксы».
Пиометру (скопление гноя в матке) ветеринары устранили. Но собачке требуется дальнейшее лечение, которое будет не скорым. Финансово помочь выздоровлению Тамары можно через карту Сбербанка, привязанную к номеру 89126025666.
У Тамары диагностировали сильную черепно-мозговую травму, перелом таза, открытые переломы задних лапок. Кроме того, на теле у животного обнаружены обнажённые раны. Не менее опасным было скопление гноя в матке бедолаги — по всей видимости, внутри погибли неродившиеся щенки и начали уже разлагаться. Животному необходима была срочная операция. И её провели, не дожидаясь утра, у известного доктора Вячеслава Тебенькова, постоянного спасителя животных из «Кляксы».
Пиометру (скопление гноя в матке) ветеринары устранили. Но собачке требуется дальнейшее лечение, которое будет не скорым. Финансово помочь выздоровлению Тамары можно через карту Сбербанка, привязанную к номеру 89126025666.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Портреты екатеринбургских тигров и медведей украсят аверсы монет
04 октября 2022
04 октября 2022