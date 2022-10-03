Мужчина угрожал спрыгнуть с крыши высотки на Эльмаше
Происшествия
Стоп-кадр видео от E1.RU
В размеренный будничный вторник екатеринбургской окраины внёс разнообразие странный инцидент. На крышу дома №54 по улице Старых Большевиков на Эльмаше (Орджоникидзевский район города) вышел молодой мужчина, который начал угрожать спрыгнуть оттуда.
Разумеется, происшествие собрало много зевак. Кто-то из них догадался вызвать полицию, кто-то — «Скорую помощь», что оказалось более уместным в данной ситуации. Прохожим удалось отговорить парня, чьё поведение указывало на не вполне адекватное состояние, от заведомо смертельного трюка. Прыгать он не стал, а спустился с крыши прямиком в руки подоспевших медиков.
Несостоявшегося прыгуна увезли в больницу. Сообщается, что ему 30 лет.
Разумеется, происшествие собрало много зевак. Кто-то из них догадался вызвать полицию, кто-то — «Скорую помощь», что оказалось более уместным в данной ситуации. Прохожим удалось отговорить парня, чьё поведение указывало на не вполне адекватное состояние, от заведомо смертельного трюка. Прыгать он не стал, а спустился с крыши прямиком в руки подоспевших медиков.
Несостоявшегося прыгуна увезли в больницу. Сообщается, что ему 30 лет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Дебошир с пистолетом в Екатеринбурге ворвался в ресторан, где проходил детский праздник
03 октября 2022
03 октября 2022
На Эльмаше поймали разбойника
03 октября 2022
03 октября 2022
В одном из парков Екатеринбурга мужчина напал на детей
05 октября 2022
05 октября 2022
Под Нижними Сергами в ДТП погиб тракторист
11 октября 2022
11 октября 2022