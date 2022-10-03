Мужчина угрожал спрыгнуть с крыши высотки на Эльмаше

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В размеренный будничный вторник екатеринбургской окраины внёс разнообразие странный инцидент. На крышу дома №54 по улице Старых Большевиков на Эльмаше (Орджоникидзевский район города) вышел молодой мужчина, который начал угрожать спрыгнуть оттуда.Разумеется, происшествие собрало много зевак. Кто-то из них догадался вызвать полицию, кто-то — «Скорую помощь», что оказалось более уместным в данной ситуации. Прохожим удалось отговорить парня, чьё поведение указывало на не вполне адекватное состояние, от заведомо смертельного трюка. Прыгать он не стал, а спустился с крыши прямиком в руки подоспевших медиков.Несостоявшегося прыгуна увезли в больницу. Сообщается, что ему 30 лет.