Под Нижними Сергами в ДТП погиб тракторист

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на территории свердловской деревни Сосновый Бор, которая расположена в окрестностях города Нижние Серги. Погиб 50-летний мужчина.Погибший работал трактористом. На своём тяжёлом транспортном средстве марки Т-16М он ехал по сельской дороге. Когда ему понадобилось сделать разворот, он не верно рассчитал манёвр и съехал на тракторе с проезжей части в кювет. При этом трактор перевернулся. Тракторист получил тяжёлые травмы, не совместимые с жизнью.Как сообщает телеграм-канал «Патрульный участок», погибший был жителем деревни Сосновый Бор. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.