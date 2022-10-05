Под Нижними Сергами в ДТП погиб тракторист
Происшествия
Стоп-кадр видео с телеграм-канала «Патрульный участок»
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на территории свердловской деревни Сосновый Бор, которая расположена в окрестностях города Нижние Серги. Погиб 50-летний мужчина.
Погибший работал трактористом. На своём тяжёлом транспортном средстве марки Т-16М он ехал по сельской дороге. Когда ему понадобилось сделать разворот, он не верно рассчитал манёвр и съехал на тракторе с проезжей части в кювет. При этом трактор перевернулся. Тракторист получил тяжёлые травмы, не совместимые с жизнью.
Как сообщает телеграм-канал «Патрульный участок», погибший был жителем деревни Сосновый Бор. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.
Погибший работал трактористом. На своём тяжёлом транспортном средстве марки Т-16М он ехал по сельской дороге. Когда ему понадобилось сделать разворот, он не верно рассчитал манёвр и съехал на тракторе с проезжей части в кювет. При этом трактор перевернулся. Тракторист получил тяжёлые травмы, не совместимые с жизнью.
Как сообщает телеграм-канал «Патрульный участок», погибший был жителем деревни Сосновый Бор. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.
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