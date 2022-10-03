В лесах Свердловской области зафиксированы два пожара
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки в два раза увеличилась площадь лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
По данным на 00.00 11 октября, в регионе зафиксировано два природных пожара на площади четырех гектаров.
Всего в России действует семь лесных пожаров общей площадью 417 гектаров.
По данным на 00.00 11 октября, в регионе зафиксировано два природных пожара на площади четырех гектаров.
Всего в России действует семь лесных пожаров общей площадью 417 гектаров.
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