В лесах Свердловской области зафиксированы два пожара

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки в два раза увеличилась площадь лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.По данным на 00.00 11 октября, в регионе зафиксировано два природных пожара на площади четырех гектаров.Всего в России действует семь лесных пожаров общей площадью 417 гектаров.