Нуждающаяся в медицинской помощи женщина пропала в Верхней Пышме
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Верхней Пышме пропала 42-летняя Марина Владимировна Рыбина. Ее местонахождением неизвестно с 1 октября. Как сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт», женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшей: рост 170 см, нормальное телосложение, карие глаза, черные волосы.
В день пропажи женщина была одета в бежевую дубленку, брюки, белые кроссовки и черную шапку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Марины Рыбиной, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшей: рост 170 см, нормальное телосложение, карие глаза, черные волосы.
В день пропажи женщина была одета в бежевую дубленку, брюки, белые кроссовки и черную шапку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Марины Рыбиной, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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