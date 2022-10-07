Нуждающаяся в медицинской помощи женщина пропала в Верхней Пышме

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме пропала 42-летняя Марина Владимировна Рыбина. Ее местонахождением неизвестно с 1 октября. Как сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт», женщина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшей: рост 170 см, нормальное телосложение, карие глаза, черные волосы.В день пропажи женщина была одета в бежевую дубленку, брюки, белые кроссовки и черную шапку.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Марины Рыбиной, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.