Пьяный водитель протаранил дом в Алапаевске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сразу ряд правил и законов нарушил 33-летний мужчина, сев за руль «ВАЗа-21093». Во-первых, перед этим он выпил. А во-вторых, видимо из-за выпитого, совершенно забыл, что не обладает водительскими правами.Пьяная поездка бесправного водителя по Алапаевску закончилась на улице Заводской и довольно предсказуемо. Превысив скорость (вот и ещё одно нарушение) лихач не справился с управлением и вылетел на своей «тачке» с проезжей части. Движение машины остановила стена частного дома. От сильного удара об неё машину перевернуло на крышу, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».В ДТП водитель перевернувшегося «ВАЗа» получил возмездие в виде травм. А скоро получит и «добавку» в виде штрафов (если не административный арест). К сожалению, травмами оказалась наказана и его спутница, осмелившаяся сесть пассажиркой к подвыпившему человеку.