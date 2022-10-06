Один лесной пожар действует в Свердловской области
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжает действовать один лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
По данным на 00.00 10 октября, в Свердловской области зафиксирован один природный пожар на площади двух гектаров.
Всего в России действуют 13 лесных пожаров общей площадью 629 гектаров.
По данным на 00.00 10 октября, в Свердловской области зафиксирован один природный пожар на площади двух гектаров.
Всего в России действуют 13 лесных пожаров общей площадью 629 гектаров.
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