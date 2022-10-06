Один лесной пожар действует в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжает действовать один лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.По данным на 00.00 10 октября, в Свердловской области зафиксирован один природный пожар на площади двух гектаров.Всего в России действуют 13 лесных пожаров общей площадью 629 гектаров.