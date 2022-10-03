Буйная семейная склока перебудила воскресным утром целый квартал на Эльмаше

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Шумно началось воскресное утро в одном из двориков микрорайона Эльмаш Орджоникидзевского района. Семья приезжих, не поделив что-то, устроила бурную ссору, которая выплеснулась за пределы их квартиры.Перепуганная участница конфликта попыталась сбежать от рассерженного чем-то мужа через окно, но не учла наличие решётки. Она так и простояла полчаса на подоконнике, между рамой и стальными прутьями, то переругиваясь со «второй половинкой», то выкрикивая что-то в небо. Разобрать, что именно, могли только соотечественники поссорившихся супругов. Из редких же русских фраз удалось разобрать лишь, что мужчина угрожает жене ножом.Обычно такие конфликты на Эльмаше либо решаются своими силами, либо просто игнорируются, пока не утихнут сами. Но слово «нож» натолкнуло одну из жительниц того же подъезда на мысль, что без полиции тут не обойтись. И она позвонила дежурному. Наряд ехал очень долго, потом двое людей в форме с автоматом (одним на двоих) гадали, в каком доме конфликт и как туда, собственно, зайти. К тому времени, как разобрались, вмешательство их больше не было нужным. Едва заметив на улице машину «с мигалками», жена юркнула с подоконника в квартиру, заперла за собой ставни, да и муж её вдруг как-то резко успокоился. Полицейским, стучавшимся к ним в дверь, они ответили что-то в духе «всё нормально», и доблестным росгвардейцам пришлось уехать, даже не увидев лиц участника конфликта — вламываться в запертую дверь оснований не нашлось.Такие вызовы сотрудники полиции очень не любят. Могут даже наворчать на звонившего — что, мол, зазря побеспокоили? Но на самом деле, в подобных ситуациях стесняться с обращением в правоохранительные органы не стоит. Во-первых, общественную пользу появление представителей власти принесло: в целом квартале, разбуженном оглашенными воплями, наконец-то настала тишина. Во-вторых, как знать, не позвони неравнодушная гражданка в участок, и, возможно, семейный конфликт действительно закончился бы поножовщиной.