Буйная семейная склока перебудила воскресным утром целый квартал на Эльмаше

18.43 Воскресенье, 9 октября 2022
Происшествия
Фото Антона Каптелова
Шумно началось воскресное утро в одном из двориков микрорайона Эльмаш Орджоникидзевского района. Семья приезжих, не поделив что-то, устроила бурную ссору, которая выплеснулась за пределы их квартиры.

Перепуганная участница конфликта попыталась сбежать от рассерженного чем-то мужа через окно, но не учла наличие решётки. Она так и простояла полчаса на подоконнике, между рамой и стальными прутьями, то переругиваясь со «второй половинкой», то выкрикивая что-то в небо. Разобрать, что именно, могли только соотечественники поссорившихся супругов. Из редких же русских фраз удалось разобрать лишь, что мужчина угрожает жене ножом.

Обычно такие конфликты на Эльмаше либо решаются своими силами, либо просто игнорируются, пока не утихнут сами. Но слово «нож» натолкнуло одну из жительниц того же подъезда на мысль, что без полиции тут не обойтись. И она позвонила дежурному. Наряд ехал очень долго, потом двое людей в форме с автоматом (одним на двоих) гадали, в каком доме конфликт и как туда, собственно, зайти. К тому времени, как разобрались, вмешательство их больше не было нужным. Едва заметив на улице машину «с мигалками», жена юркнула с подоконника в квартиру, заперла за собой ставни, да и муж её вдруг как-то резко успокоился. Полицейским, стучавшимся к ним в дверь, они ответили что-то в духе «всё нормально», и доблестным росгвардейцам пришлось уехать, даже не увидев лиц участника конфликта — вламываться в запертую дверь оснований не нашлось.

Такие вызовы сотрудники полиции очень не любят. Могут даже наворчать на звонившего — что, мол, зазря побеспокоили? Но на самом деле, в подобных ситуациях стесняться с обращением в правоохранительные органы не стоит. Во-первых, общественную пользу появление представителей власти принесло: в целом квартале, разбуженном оглашенными воплями, наконец-то настала тишина. Во-вторых, как знать, не позвони неравнодушная гражданка в участок, и, возможно, семейный конфликт действительно закончился бы поножовщиной.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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15:11 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 2 гектаров
14:45 Североуральские спасатели эвакуировали пострадавшую на туристическом маршруте девочку
13:22 Екатеринбурженка обнаружила на одном из заброшенных участков изголодавшихся собак
12:25 Жители Нижнего Тагила жалуются на грязную воду из кранов
11:48 Волонтёры высадили 530 деревьев в лесопарке Екатеринбурга на месте лесных пожаров
10:45 В аварии на трассе «Ольховка – Двуреченск» пострадали четыре человека
10:02 В Верхней Пышме ищут 12-летнего мальчика, пропавшего 7 октября
17:29 Площадь очага тления торфяника под Екатеринбургом снизилась до 6 гектаров
16:52 Власти рассматривают возможности ускорить движение трамваев между Екатеринбургом и Верхней Пышмой
15:45 В уральской столице заработал центр помощи семьям мобилизованных
15:26 В Екатеринбурге ищут пропавшую при странных обстоятельствах жительницу Химмаша
14:23 В свердловском посёлке объявили карантин после выявленного случая бешенства
13:24 В Первоуральске ищут двух мальчиков, пропавших накануне
12:38 Екатеринбурженка перевела больше миллиона «целительнице» с надеждой вернуть любовь мужа
11:56 Семья погорельцев из Арамиля вынуждена жить в помещении автосервиса
10:52 Екатеринбургское предприятие выплатило работникам более 2 миллионов долга по зарплате
09:49 Власти Екатеринбурга ожидают увеличение числа горожан до 2 миллионов к 2045 году
20:52 На могиле племянницы Столыпина и Лермонтова в Екатеринбурге открыли новый памятник
20:50 Данилу Зверева вспомнят в екатеринбургском саду-музее
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