В аварии на трассе «Ольховка – Двуреченск» пострадали четыре человека

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 8 октября, в Свердловской области на 10 километре трассы «Ольховка – Двуреченск» столкнулись «Opel Vectra» и «Nissan Tiida». В результате аварии пострадали четыре человека, сообщают в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.По предварительным данным, водительница «Opel» при движении по дороге, которая на перекрестке меняет направление, не уступила дорогу «Nissan», двигавшегося по главной дороге и имевшего преимущество в проезде. В результате аварии водители и пассажиры обоих автомобилей получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.Отмечается, что все участники дорожно-транспортного происшествия были пристёгнуты ремнями безопасности.Виновница аварии объяснила автоинспекторам, что она не уступила дорогу из-за того, что отвлеклась, посмотрев налево. Установлено, что за 12 лет стажа вождения, женщина привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 15 раз.