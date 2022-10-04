В аварии на трассе «Ольховка – Двуреченск» пострадали четыре человека
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Вчера, 8 октября, в Свердловской области на 10 километре трассы «Ольховка – Двуреченск» столкнулись «Opel Vectra» и «Nissan Tiida». В результате аварии пострадали четыре человека, сообщают в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
По предварительным данным, водительница «Opel» при движении по дороге, которая на перекрестке меняет направление, не уступила дорогу «Nissan», двигавшегося по главной дороге и имевшего преимущество в проезде. В результате аварии водители и пассажиры обоих автомобилей получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Отмечается, что все участники дорожно-транспортного происшествия были пристёгнуты ремнями безопасности.
Виновница аварии объяснила автоинспекторам, что она не уступила дорогу из-за того, что отвлеклась, посмотрев налево. Установлено, что за 12 лет стажа вождения, женщина привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 15 раз.
По предварительным данным, водительница «Opel» при движении по дороге, которая на перекрестке меняет направление, не уступила дорогу «Nissan», двигавшегося по главной дороге и имевшего преимущество в проезде. В результате аварии водители и пассажиры обоих автомобилей получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Отмечается, что все участники дорожно-транспортного происшествия были пристёгнуты ремнями безопасности.
Виновница аварии объяснила автоинспекторам, что она не уступила дорогу из-за того, что отвлеклась, посмотрев налево. Установлено, что за 12 лет стажа вождения, женщина привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 15 раз.
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