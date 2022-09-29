Ребенок перебегал дорогу в Екатеринбурге и попал под колеса машины
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель Toyota сбил ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте. ДТП произошло на улице Молотобойцев.
По предварительным данным, вчера днем 46-летний водитель Toyota ехал по улице Молотобойцев со стороны Бисертской в сторону Мартовской и сбил мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте, хотя рядом был пешеходный переход.
В результате ДТП 10-летнего мальчика доставили в больницу с ушибом щеки.
По предварительным данным, вчера днем 46-летний водитель Toyota ехал по улице Молотобойцев со стороны Бисертской в сторону Мартовской и сбил мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте, хотя рядом был пешеходный переход.
В результате ДТП 10-летнего мальчика доставили в больницу с ушибом щеки.
– При опросе мать мальчика пояснила, что ребенок возвращался домой и решил сократить путь, в связи с этим перешел дорогу в неустановленном месте, – рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
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