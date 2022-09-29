Екатеринбургский водитель «купил» себе уголовку попыткой дать взятку полицейским
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
В микрорайоне Эльмаш Орджоникидзевского района Екатеринбурга сотрудники полиции на улице Шефской заметили машину из базы розыска. И хоть в розыск она была подана не по столь уж серьёзному поводу (новый владелец не поставил машину на учёт), её решено было остановить.
Водитель автомобиля «ВАЗ-2109» на сигналы сотрудников остановиться отреагировал правильно. Он не сделал вид, что не заметил постовых, и не бросился от них «в бега» — остановился по первому требованию. Но вот дальше он повёл себя неразумно и попытался подкупить экипаж ДПС взяткой, лишь бы не попасть под административное наказание. Сумму при этом предложил весьма странную — 850 рублей (видимо, всю наличность, что у него была при себе). По крайней мере, именно такая цифра фигурирует в сообщении «Патрульного участка».
На беду взяткодателя, сотрудники полиции попались честные. От предложенных денег они отказались и не поленились сообщить о попытке подкупа в дежурную часть. Теперь мужика ждёт не какая-то административка, а самая настоящая уголовка. А дача взятки должностному лицу может караться лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки. Впрочем, возможно, суд будет мягок к водителю, но и тогда его ждёт, как минимум, крупный штраф.
Водитель автомобиля «ВАЗ-2109» на сигналы сотрудников остановиться отреагировал правильно. Он не сделал вид, что не заметил постовых, и не бросился от них «в бега» — остановился по первому требованию. Но вот дальше он повёл себя неразумно и попытался подкупить экипаж ДПС взяткой, лишь бы не попасть под административное наказание. Сумму при этом предложил весьма странную — 850 рублей (видимо, всю наличность, что у него была при себе). По крайней мере, именно такая цифра фигурирует в сообщении «Патрульного участка».
На беду взяткодателя, сотрудники полиции попались честные. От предложенных денег они отказались и не поленились сообщить о попытке подкупа в дежурную часть. Теперь мужика ждёт не какая-то административка, а самая настоящая уголовка. А дача взятки должностному лицу может караться лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки. Впрочем, возможно, суд будет мягок к водителю, но и тогда его ждёт, как минимум, крупный штраф.
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