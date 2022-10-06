В Свердловской области горит 29 гектаров леса
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжается тушение природных пожаров. Сейчас в регионе горит 29 гектаров леса.
По данным Авиалесоохраны на 00.00 7 октября, в области действует четыре лесных пожара на площади 29 гектаров. Вчера сообщалось о восьми возгораниях общей площадью 86 гектаров.
Всего в России зафиксировано 10 природных пожаров на площади 52 гектаров.
По данным Авиалесоохраны на 00.00 7 октября, в области действует четыре лесных пожара на площади 29 гектаров. Вчера сообщалось о восьми возгораниях общей площадью 86 гектаров.
Всего в России зафиксировано 10 природных пожаров на площади 52 гектаров.
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В Свердловской области сократилась площадь лесных пожаров
06 октября 2022
06 октября 2022