В Свердловской области пропала нуждающаяся в медицинской помощи бабушка
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В поселке Горный Каменского городского округа пропала 83-летняя Лариса Ивановна Юхнина (Максимова). Она ушла из дома 6 октября и до сих пор не вернулась. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщают, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшей: рост 156 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, седые волосы, короткая стрижка.
В день пропажи женщина была одета в серую куртку длиной выше колен, с капюшоном, чёрные резиновые сапоги на меху и цветную вязаную шапку в полоску.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ларисы Юхниной, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшей: рост 156 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, седые волосы, короткая стрижка.
В день пропажи женщина была одета в серую куртку длиной выше колен, с капюшоном, чёрные резиновые сапоги на меху и цветную вязаную шапку в полоску.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ларисы Юхниной, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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