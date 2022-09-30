В Свердловской области пропала нуждающаяся в медицинской помощи бабушка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Горный Каменского городского округа пропала 83-летняя Лариса Ивановна Юхнина (Максимова). Она ушла из дома 6 октября и до сих пор не вернулась. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщают, что женщина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшей: рост 156 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, седые волосы, короткая стрижка.В день пропажи женщина была одета в серую куртку длиной выше колен, с капюшоном, чёрные резиновые сапоги на меху и цветную вязаную шапку в полоску.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ларисы Юхниной, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.