Пьяный водитель BMW протаранил столб и автомобиль, пострадал ребенок

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пьяный водитель BMW X5 врезался в столб и столкнулся с другим автомобилем. ДТП произошло вчера в 21.09 около дома №53 по улице Амундсена. В результате аварии пострадал ребенок.По предварительным данным, водитель автомобиля BMW X5 ехал по улице Волгоградской со стороны Чкалова в сторону Московской, врезался в столб освещения и протаранил стоящий Hyundai Accent.В результате ДТП пострадал девятилетний мальчик, который находился в детском удерживающем устройстве на переднем пассажирском сидении и был пристегнут трехточечным ремнем безопасности. Его доставили в больницу с ушибом головы. После осмотра врачей мальчика отпустили домой.Водитель Hyundai пояснил, что заезжал на территорию заправки и услышал скрежет на дороге, после чего неожиданно в заднюю часть его машины произошел удар.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем BMW находился 40-летний мужчина со стажем вождения 20 лет. Результаты освидетельствования показали, что он в момент ДТП был пьян.