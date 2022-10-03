В Свердловской области сократилась площадь лесных пожаров

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области площадь лесных пожаров за сутки сократилась с 208 гектаров до 86. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.По данным на 00.00 6 октября, в регионе действует восемь лесных пожаров на площади 86 гектаров. Еще вчера сообщалось об 11 природных пожарах общей площадью 208 гектаров.Всего в России действует 16 лесных пожаров на площади 473 гектаров.