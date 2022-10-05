Водитель иномарки погиб в Академическом районе Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Смертельное дорожно-транспортное происшествие зафиксировано сегодня вечером в Академическом районе Екатеринбурга. Там на перекрёстке улиц Амундсена и Сахарова врезались две иномарки.Водитель автомобиля марки «Hyundai Solaris» пытался совершить поворот во время движения. Судя по всему, он при этом не проверил, что не создаст при этом препятствие другим машинам. В итоге в поворачивающийся «Хюндай» врезался следовавший за ним «Range Rover». От удара водитель «Хюндая» погиб.Сотрудники ГИБДД разбираются с обстоятельствами аварии.