Водитель иномарки погиб в Академическом районе Екатеринбурга

20.36 Среда, 5 октября 2022
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
Смертельное дорожно-транспортное происшествие зафиксировано сегодня вечером в Академическом районе Екатеринбурга. Там на перекрёстке улиц Амундсена и Сахарова врезались две иномарки.

Водитель автомобиля марки «Hyundai Solaris» пытался совершить поворот во время движения. Судя по всему, он при этом не проверил, что не создаст при этом препятствие другим машинам. В итоге в поворачивающийся «Хюндай» врезался следовавший за ним «Range Rover». От удара водитель «Хюндая» погиб.

Сотрудники ГИБДД разбираются с обстоятельствами аварии.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Екатеринбурге 18-летний водитель иномарки сбил ребенка
05 октября 2022
На трассе Екатеринбург – Серов автомобиль насмерть сбил велосипедиста
04 октября 2022
В Екатеринбурге 17-летняя девочка попала под колеса автомобиля
26 сентября 2022
Смертельная авария произошла на ЕКАД с участием фуры
01 октября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Как физик-ядерщик, создатель «ловушки для радиации» и журналистка нашли цезий-137 в пригороде Екатеринбурга

Репортаж с могильничка
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
21:14 «Республику Лодыгина» в Екатеринбурге разрешили застроить
20:36 Водитель иномарки погиб в Академическом районе Екатеринбурга
20:02 Екатеринбург лишился одной из самых забавных своих достопримечательностей
19:15 В одном из парков Екатеринбурга мужчина напал на детей
19:00 Учёный из УрФУ поучаствовал в исследованиях, получивших Нобелевскую премию
18:29 Жительница Невьянска осыпала улицу стиральным порошком
18:22 «Полиметалл» намерен начать разработку ещё одного золоторудного месторождения в Свердловской области
17:54 По-осеннему тепло будет в Свердловской области в ближайшие дни
17:27 В Свердловскую область пытались провести зараженные семена из Европы
16:58 Двухэтажный туристический поезд прибудет из Самары в Екатеринбург
16:21 Еще 782 жителя Свердловской области заболели коронавирусом
15:57 Менее 2% соискателей в Свердловской области хотят работать учителями
15:22 Депутат Госдумы заявил об ограничении продажи алкоголя в Еланском гарнизоне
14:59 На станции Шарташ в Екатеринбурге три вагона сошли с рельсов
14:23 В Екатеринбурге выявили 181 нарушение ПДД водителями такси
14:07 Федеральный и свердловский омбудсмены съездят в 32-й военный городок после сообщений о поножовщине
13:50 В аэропорту Кольцово поймали пытавшегося провести почти 100 флаконов духов мужчину
13:21 Татьяна Рябова назначена врио декана журфака УрФУ
12:55 В Краснотурьинске осудят виновника смертельного ДТП
12:23 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась на 180 гектаров
11:59 Антирейтинг регионов по уровню загрязнения водоемов возглавила Свердловская область
11:24 Более шести млн рублей направил «Святогор» на газификацию домов в Красноуральске
10:52 Двое мужчин в Свердловской области обвиняются в убийстве человека
10:23 Екатеринбуржцы назвали достойную зарплату учителя
09:56 Пропавших в лесу Свердловской области женщин нашли
09:23 В Екатеринбурге 18-летний водитель иномарки сбил ребенка
Все новости Свердловской области
22:24 Как физик-ядерщик, создатель «ловушки для радиации» и журналистка нашли цезий-137 в пригороде Екатеринбурга
11:01 На Сахалине семьям мобилизованных раздадут по 5 кг свежемороженой рыбы на человека
10:20 Глава Союза журналистов Карелии уехал из России
09:16 В Новосибирском военном училище умер один из мобилизованных
08:56 Суд продлил принудительное лечение якутского шамана Габышева в психиатрической больнице
18:25 Путин выступил на церемонии подписания договоров о вхождении новых территорий в РФ
17:27 Путин призвал Киев прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров
16:57 51-летний житель Омска получил два года условно за унижение достоинства женщин
16:05 Глава Владимирской области: за неделю вернулись домой 72 мобилизованных по ошибке
15:40 В Москве задержали беременную научную журналистку Асю Казанцеву
15:14 В Тыве семьям мобилизованных выдадут по барану, два мешка с картошкой и 50 кг муки
14:11 РПЦ: Патриарх Кирилл заразился коронавирусом, все встречи отменены
13:59 Челябинский губернатор предложил собрать для мобилизованных спальные мешки, свой он уже передал
12:55 Парламент Башкирии внес в ГД законопроект об участии осужденных в военных действиях
11:49 С мобилизованных могут снять запрет заниматься предпринимательством
11:29 В Красноярском крае родители держали 13-летнюю дочь на цепи, отец задержан
11:07 Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до 10 октября
10:46 В Финляндии вступил в силу запрет для въезда туристов из России
10:25 В Новосибирске ФСБ задержала подозреваемого в организации поджогов военкоматов
13:30 Разброд и шагание
10:58 Володин: гражданам на воинском учете выезд за границу без разрешения военкоматов запрещен
09:58 Раненого военкома Усть-Илимска вывели из медикаментозной комы
09:45 В Новосибирске попытались поджечь военкомат, подозреваемый задержан
20:10 Гладков: из-за детонации боеприпаса в Белгородской области пострадали 14 человек
18:40 Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных
18:21 Правозащитники раскритиковали новые составы общественных наблюдательных комиссий
Все новости России и мира
21:14 «Республику Лодыгина» в Екатеринбурге разрешили застроить
20:36 Водитель иномарки погиб в Академическом районе Екатеринбурга
20:02 Екатеринбург лишился одной из самых забавных своих достопримечательностей
19:15 В одном из парков Екатеринбурга мужчина напал на детей
19:00 Учёный из УрФУ поучаствовал в исследованиях, получивших Нобелевскую премию
18:29 Жительница Невьянска осыпала улицу стиральным порошком
18:22 «Полиметалл» намерен начать разработку ещё одного золоторудного месторождения в Свердловской области
17:54 По-осеннему тепло будет в Свердловской области в ближайшие дни
17:27 В Свердловскую область пытались провести зараженные семена из Европы
16:58 Двухэтажный туристический поезд прибудет из Самары в Екатеринбург
16:21 Еще 782 жителя Свердловской области заболели коронавирусом
15:57 Менее 2% соискателей в Свердловской области хотят работать учителями
15:22 Депутат Госдумы заявил об ограничении продажи алкоголя в Еланском гарнизоне
14:59 На станции Шарташ в Екатеринбурге три вагона сошли с рельсов
14:45 В Москве открывается выставка «Кладовая Прикамья»
14:23 В Екатеринбурге выявили 181 нарушение ПДД водителями такси
14:07 Федеральный и свердловский омбудсмены съездят в 32-й военный городок после сообщений о поножовщине
13:50 В аэропорту Кольцово поймали пытавшегося провести почти 100 флаконов духов мужчину
13:21 Татьяна Рябова назначена врио декана журфака УрФУ
13:11 В Пермском Политехе пройдет научный форум с участием зарубежных ученых
13:02 «Горьковка» расскажет пермякам о Николае Славянове и Сергее Королеве
12:55 В Краснотурьинске осудят виновника смертельного ДТП
12:23 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась на 180 гектаров
11:59 Антирейтинг регионов по уровню загрязнения водоемов возглавила Свердловская область
11:24 Более шести млн рублей направил «Святогор» на газификацию домов в Красноуральске
10:52 Двое мужчин в Свердловской области обвиняются в убийстве человека
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK