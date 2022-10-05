Водитель иномарки погиб в Академическом районе Екатеринбурга
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
Смертельное дорожно-транспортное происшествие зафиксировано сегодня вечером в Академическом районе Екатеринбурга. Там на перекрёстке улиц Амундсена и Сахарова врезались две иномарки.
Водитель автомобиля марки «Hyundai Solaris» пытался совершить поворот во время движения. Судя по всему, он при этом не проверил, что не создаст при этом препятствие другим машинам. В итоге в поворачивающийся «Хюндай» врезался следовавший за ним «Range Rover». От удара водитель «Хюндая» погиб.
Сотрудники ГИБДД разбираются с обстоятельствами аварии.
Водитель автомобиля марки «Hyundai Solaris» пытался совершить поворот во время движения. Судя по всему, он при этом не проверил, что не создаст при этом препятствие другим машинам. В итоге в поворачивающийся «Хюндай» врезался следовавший за ним «Range Rover». От удара водитель «Хюндая» погиб.
Сотрудники ГИБДД разбираются с обстоятельствами аварии.
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