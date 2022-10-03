В одном из парков Екатеринбурга мужчина напал на детей
Происшествия
Стоп-кадр видео с телеграм-канала группы «Обратная связь / Екатеринбург»
В парке Чкалова в Екатеринбурге во вторник, 5-го октября, было совершенно нападение на нескольких детей. Очевидцы сообщают, что нападавший мужчина сначала ударил постороннюю девочку по затылку, а потом побежал, дёргая других детей за одежду.
Остановить агрессора решился один из прохожих. Он догнал молодого человека, повалил на землю, заломил руку и держал так в ожидании приезда сотрудников полиции. Прибывший наряд отвёз мужчину в отделение полиции №4, где на него был составлен протокол об административном правонарушении.
В Екатеринбурге участились случаи, когда незнакомцы нападают на случайных прохожих. Разумеется, жертвами они выбирают тех, кто не может дать отпор, — девушек или, как в данном случае, детей. Правда, как правило, нападающие ограничиваются «невинными» объятиями или шлепками по мягким частям тела.
Остановить агрессора решился один из прохожих. Он догнал молодого человека, повалил на землю, заломил руку и держал так в ожидании приезда сотрудников полиции. Прибывший наряд отвёз мужчину в отделение полиции №4, где на него был составлен протокол об административном правонарушении.
В Екатеринбурге участились случаи, когда незнакомцы нападают на случайных прохожих. Разумеется, жертвами они выбирают тех, кто не может дать отпор, — девушек или, как в данном случае, детей. Правда, как правило, нападающие ограничиваются «невинными» объятиями или шлепками по мягким частям тела.
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