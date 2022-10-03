В одном из парков Екатеринбурга мужчина напал на детей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В парке Чкалова в Екатеринбурге во вторник, 5-го октября, было совершенно нападение на нескольких детей. Очевидцы сообщают, что нападавший мужчина сначала ударил постороннюю девочку по затылку, а потом побежал, дёргая других детей за одежду.Остановить агрессора решился один из прохожих. Он догнал молодого человека, повалил на землю, заломил руку и держал так в ожидании приезда сотрудников полиции. Прибывший наряд отвёз мужчину в отделение полиции №4, где на него был составлен протокол об административном правонарушении.В Екатеринбурге участились случаи, когда незнакомцы нападают на случайных прохожих. Разумеется, жертвами они выбирают тех, кто не может дать отпор, — девушек или, как в данном случае, детей. Правда, как правило, нападающие ограничиваются «невинными» объятиями или шлепками по мягким частям тела.