Жительница Невьянска осыпала улицу стиральным порошком
Происшествия
Стоп-кадр видео с телеграм-канала «Екатеринбург №1»
Настоящую бомбардировку прохожих пакетами со стиральным порошком и туалетной бумагой устроила жительница Невьянска. Поскольку кидала она всё это добро с приличной высоты, попадание даже столь мягкого предмета, как пакет порошка, в человека могло обернуться травмой.
К счастью, «бомбардировка» велась не прицельно. Просто разгневанная чем-то гражданка начала выкидывать содержимое своей квартиры с балкона. В результате улица перед жилым домом и крыльцо магазина на первом этаже покрылись белым слоем вещества из разрывающихся от ударов об асфальт пакетов. А следом за порошком и туалетной бумагой вниз полетели салфетки, полотенца и прочие вещи.
Соседи и случайные прохожие пытались успокоить женщину, — пишет телеграм-канал «Екатеринбург №1». Но успокоилась она только с приездом специалистов в белых халатах. «Бомбардировщицу» госпитализировали. Осеннее обострение. А прибираться дворнику.
К счастью, «бомбардировка» велась не прицельно. Просто разгневанная чем-то гражданка начала выкидывать содержимое своей квартиры с балкона. В результате улица перед жилым домом и крыльцо магазина на первом этаже покрылись белым слоем вещества из разрывающихся от ударов об асфальт пакетов. А следом за порошком и туалетной бумагой вниз полетели салфетки, полотенца и прочие вещи.
Соседи и случайные прохожие пытались успокоить женщину, — пишет телеграм-канал «Екатеринбург №1». Но успокоилась она только с приездом специалистов в белых халатах. «Бомбардировщицу» госпитализировали. Осеннее обострение. А прибираться дворнику.
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