На станции Шарташ в Екатеринбурге три вагона сошли с рельсов



Фото: Уральская транспортная прокуратура

Максим Маркин © Вечерние ведомости

Свердловская транспортная прокуратура выясняет причину схода трех грузовых вагонов на станции Шарташ в Екатеринбурге.В парке железнодорожной станции Шарташ сегодня, 5 октября, в 11.20 при производстве маневренных работ произошел сход одного порожнего вагона и двух, загруженных строительным материалами.К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена, движение не приостановлено.На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.