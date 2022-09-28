На станции Шарташ в Екатеринбурге три вагона сошли с рельсов
Происшествия
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Свердловская транспортная прокуратура выясняет причину схода трех грузовых вагонов на станции Шарташ в Екатеринбурге.
В парке железнодорожной станции Шарташ сегодня, 5 октября, в 11.20 при производстве маневренных работ произошел сход одного порожнего вагона и двух, загруженных строительным материалами.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена, движение не приостановлено.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.
В парке железнодорожной станции Шарташ сегодня, 5 октября, в 11.20 при производстве маневренных работ произошел сход одного порожнего вагона и двух, загруженных строительным материалами.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена, движение не приостановлено.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.
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