В Краснотурьинске осудят виновника смертельного ДТП

Максим Маркин © Вечерние ведомости

В Краснотурьинске перед судом предстанет житель Серова, который устроил смертельное ДТП. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, обвиняемый с непогашенными судебными задолженностями, не имея при себе водительское удостоверение, в состоянии алкогольного опьянения, 22 июля управлял личным автомобилем Toyota Camry, в котором также находился пассажир. Двигаясь по трассе Серов – Североуральск – Ивдель, водитель решил остановиться на обочине 16-го километра и развернуться.В это же время во встречном направлении ехал грузовик IVEKO Trakker. Обвиняемый пересек двойную сплошную, выехал на встречку и допустил столкновение с грузовиком.От полученных травм пассажир легковушки скончался на месте происшествия. Уголовное дело направленно на рассмотрение в Краснотурьинский городской суд.