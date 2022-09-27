В Краснотурьинске осудят виновника смертельного ДТП
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Краснотурьинске перед судом предстанет житель Серова, который устроил смертельное ДТП. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По версии следствия, обвиняемый с непогашенными судебными задолженностями, не имея при себе водительское удостоверение, в состоянии алкогольного опьянения, 22 июля управлял личным автомобилем Toyota Camry, в котором также находился пассажир. Двигаясь по трассе Серов – Североуральск – Ивдель, водитель решил остановиться на обочине 16-го километра и развернуться.
В это же время во встречном направлении ехал грузовик IVEKO Trakker. Обвиняемый пересек двойную сплошную, выехал на встречку и допустил столкновение с грузовиком.
От полученных травм пассажир легковушки скончался на месте происшествия. Уголовное дело направленно на рассмотрение в Краснотурьинский городской суд.
По версии следствия, обвиняемый с непогашенными судебными задолженностями, не имея при себе водительское удостоверение, в состоянии алкогольного опьянения, 22 июля управлял личным автомобилем Toyota Camry, в котором также находился пассажир. Двигаясь по трассе Серов – Североуральск – Ивдель, водитель решил остановиться на обочине 16-го километра и развернуться.
В это же время во встречном направлении ехал грузовик IVEKO Trakker. Обвиняемый пересек двойную сплошную, выехал на встречку и допустил столкновение с грузовиком.
От полученных травм пассажир легковушки скончался на месте происшествия. Уголовное дело направленно на рассмотрение в Краснотурьинский городской суд.
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