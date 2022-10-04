Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась на 180 гектаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области площадь лесных пожаров за сутки сократилась на 180 гектаров. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
По данным на 10.00, в области зарегистрировано 11 лесных пожаров на площади 208 гектаров. Из них девять возгораний локализованы и не распространяются. Пожары зафиксированы в Артемовском, Красноуральском, Сосьвинском городских округах, в Алапаевском, Байкаловском, Ирбитском, Режевском и Тугулымском лесничествах.
Кузнецов добавил, что в регионе усилено патрулирование лесов, особенно мест сбора ягод. Граждан призывают при посещении лесов неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.
По данным на 10.00, в области зарегистрировано 11 лесных пожаров на площади 208 гектаров. Из них девять возгораний локализованы и не распространяются. Пожары зафиксированы в Артемовском, Красноуральском, Сосьвинском городских округах, в Алапаевском, Байкаловском, Ирбитском, Режевском и Тугулымском лесничествах.
– Лесная подстилка сухая, огонь распространяется быстро. Ликвидировать возгорания зачастую проходится вручную, так как проезд спецтехники по болотистой местности, где сейчас фиксируются возгорания, затруднен, – отметил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.
Кузнецов добавил, что в регионе усилено патрулирование лесов, особенно мест сбора ягод. Граждан призывают при посещении лесов неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.
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