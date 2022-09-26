В Екатеринбурге 18-летний водитель иномарки сбил ребенка
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге 18-летний водитель Kia Rio сбил на пешеходном переходе шестилетнюю девочку. ДТП произошло вчера на улице Соболева.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель автомобиля Kia Rio проехал регулируемый пешеходный переход на красный свет и сбил ребенка, переходящего дорогу.
В результате аварии шестилетнюю девочку доставили в больницу с различными травмами.
За рулем иномареи находился 18-летний парень, который получил водительское удостоверение меньше месяца назад. Он пояснил, что проехал на желтый сигнал светофора и думал, что успеет проехать пешеходный переход.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель автомобиля Kia Rio проехал регулируемый пешеходный переход на красный свет и сбил ребенка, переходящего дорогу.
В результате аварии шестилетнюю девочку доставили в больницу с различными травмами.
За рулем иномареи находился 18-летний парень, который получил водительское удостоверение меньше месяца назад. Он пояснил, что проехал на желтый сигнал светофора и думал, что успеет проехать пешеходный переход.
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