В Екатеринбурге 18-летний водитель иномарки сбил ребенка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 18-летний водитель Kia Rio сбил на пешеходном переходе шестилетнюю девочку. ДТП произошло вчера на улице Соболева.Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель автомобиля Kia Rio проехал регулируемый пешеходный переход на красный свет и сбил ребенка, переходящего дорогу.В результате аварии шестилетнюю девочку доставили в больницу с различными травмами.За рулем иномареи находился 18-летний парень, который получил водительское удостоверение меньше месяца назад. Он пояснил, что проехал на желтый сигнал светофора и думал, что успеет проехать пешеходный переход.