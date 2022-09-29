На трассе Екатеринбург – Серов автомобиль насмерть сбил велосипедиста

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста. ДТП произошло на 95-м километре трассы вчера около 23.00.В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что 68-летний водитель автомобиля Nissan двигался по левой полосе с разрешенной скоростью и допустил наезд на велосипедиста, который ехал по середине полосы.В результате аварии велосипедист погиб. Сотрудники полиции устанавливают его личность.Как добавили в ГИБДД, всего в Свердловской области в этом году произошло более 200 ДТП с участием велосипедистов, в результате которых девять человек погибли, еще более 100 – получили травмы.