В лесах Свердловской области действует 16 пожаров
Происшествия
Фото: департамент информполитики Свердловской области
В Тугулымском лесничестве локализовали природные пожары, возникшие в выходные на болотистых местах. Всего в Свердловской области продолжают действовать 16 лесных пожаров.
Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, причиной пожаров в Тугулымском лесничестве стали непотушенные костры, оставленные грибниками и ягодниками.
По данным Авиалесоохраны на 00.00 4 октября, в лесах Свердловской области действует 16 пожаров на площади 389 гектаров. Очаги зафиксированы в Артёмовском, Нижнетуринском, Сосьвинском городских округах, под Красноуральском и под пгт Махнево, в Алапаевском, Гаринском, Ирбитском и Тугулымском лесничествах.
Также продолжаются работы по ликвидации тлеющего торфяника у деревни Большое Седельниково.
Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, причиной пожаров в Тугулымском лесничестве стали непотушенные костры, оставленные грибниками и ягодниками.
По данным Авиалесоохраны на 00.00 4 октября, в лесах Свердловской области действует 16 пожаров на площади 389 гектаров. Очаги зафиксированы в Артёмовском, Нижнетуринском, Сосьвинском городских округах, под Красноуральском и под пгт Махнево, в Алапаевском, Гаринском, Ирбитском и Тугулымском лесничествах.
Также продолжаются работы по ликвидации тлеющего торфяника у деревни Большое Седельниково.
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