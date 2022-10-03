Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Тугулымском лесничестве локализовали природные пожары, возникшие в выходные на болотистых местах. Всего в Свердловской области продолжают действовать 16 лесных пожаров.Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, причиной пожаров в Тугулымском лесничестве стали непотушенные костры, оставленные грибниками и ягодниками.По данным Авиалесоохраны на 00.00 4 октября, в лесах Свердловской области действует 16 пожаров на площади 389 гектаров. Очаги зафиксированы в Артёмовском, Нижнетуринском, Сосьвинском городских округах, под Красноуральском и под пгт Махнево, в Алапаевском, Гаринском, Ирбитском и Тугулымском лесничествах.Также продолжаются работы по ликвидации тлеющего торфяника у деревни Большое Седельниково.