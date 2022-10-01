Под Екатеринбургом ликвидировали торфяной пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В поселке Шабровский под Екатеринбургом ликвидировали торфяной пожар. Продолжается ликвидация тления торфа у деревни Большое Седельниково.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, огнеборцы ликвидировали торфяной пожар в поселке Шабровский на площади 20 гектаров. В тушении возгорания участвовали 32 человека, было задействовано восемь единиц спецтехники.
Сейчас продолжается тушение торфяного пожара у деревни Большое Седельниково. За сутки огнеборцы ликвидировали очаги тления на площади двух гектаров. Сохраняются отдельные очаги на площади 15,5 гектара.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, огнеборцы ликвидировали торфяной пожар в поселке Шабровский на площади 20 гектаров. В тушении возгорания участвовали 32 человека, было задействовано восемь единиц спецтехники.
Сейчас продолжается тушение торфяного пожара у деревни Большое Седельниково. За сутки огнеборцы ликвидировали очаги тления на площади двух гектаров. Сохраняются отдельные очаги на площади 15,5 гектара.
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