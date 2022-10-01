Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Шабровский под Екатеринбургом ликвидировали торфяной пожар. Продолжается ликвидация тления торфа у деревни Большое Седельниково.Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, огнеборцы ликвидировали торфяной пожар в поселке Шабровский на площади 20 гектаров. В тушении возгорания участвовали 32 человека, было задействовано восемь единиц спецтехники.Сейчас продолжается тушение торфяного пожара у деревни Большое Седельниково. За сутки огнеборцы ликвидировали очаги тления на площади двух гектаров. Сохраняются отдельные очаги на площади 15,5 гектара.