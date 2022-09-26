Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге 13 пьяных водителей
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
На минувших выходных в Екатеринбурге прошел рейд «Стоп-контроль». Автоинспекторы пресекали грубые нарушения ПДД.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, с 30 сентября по 2 октября за вождение в состоянии алкогольного опьянения задержали 12 водителей, в состоянии наркотического – одного водителя. У двух пьяных автолюбителей также не было водительского удостоверения.
Помимо этого, четыре автовладельца отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении двух водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Также сотрудники ГИБДД выявили водителя, который лишен права управления транспортными средствами.
Напомним, что очевидцам пьяного вождения стоит сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, с 30 сентября по 2 октября за вождение в состоянии алкогольного опьянения задержали 12 водителей, в состоянии наркотического – одного водителя. У двух пьяных автолюбителей также не было водительского удостоверения.
Помимо этого, четыре автовладельца отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении двух водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Также сотрудники ГИБДД выявили водителя, который лишен права управления транспортными средствами.
Напомним, что очевидцам пьяного вождения стоит сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.
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