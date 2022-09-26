Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге 13 пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На минувших выходных в Екатеринбурге прошел рейд «Стоп-контроль». Автоинспекторы пресекали грубые нарушения ПДД.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, с 30 сентября по 2 октября за вождение в состоянии алкогольного опьянения задержали 12 водителей, в состоянии наркотического – одного водителя. У двух пьяных автолюбителей также не было водительского удостоверения.Помимо этого, четыре автовладельца отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении двух водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.Также сотрудники ГИБДД выявили водителя, который лишен права управления транспортными средствами.Напомним, что очевидцам пьяного вождения стоит сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.