Ночной пожар в Екатеринбурге вывел на улицу 20 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ночью в Екатеринбурге произошел пожар в двухэтажном доме на улице Бахчиванджи. Сообщение о возгорании поступило в 23.58.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что загорелось домашнее имущество в квартире на втором этаже дома. По лестничным маршам до прибытия пожарных эвакуировались 20 человек. К счастью, никто не пострадал.Открытое горение ликвидировано в 00.16. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 01.15.