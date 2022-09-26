Ночной пожар в Екатеринбурге вывел на улицу 20 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Ночью в Екатеринбурге произошел пожар в двухэтажном доме на улице Бахчиванджи. Сообщение о возгорании поступило в 23.58.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что загорелось домашнее имущество в квартире на втором этаже дома. По лестничным маршам до прибытия пожарных эвакуировались 20 человек. К счастью, никто не пострадал.
Открытое горение ликвидировано в 00.16. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 01.15.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что загорелось домашнее имущество в квартире на втором этаже дома. По лестничным маршам до прибытия пожарных эвакуировались 20 человек. К счастью, никто не пострадал.
Открытое горение ликвидировано в 00.16. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 01.15.
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