В Екатеринбурге водитель грузовика насмерть сбил женщину
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель грузовика Volvo насмерть сбил женщину, переходившую дорогу на красный свет. ДТП произошло сегодня в 12.35 на улице Походной около дома №74.
По предварительным данным, водитель грузовика Volvo ехал по улице Походной со стороны Благодатской в сторону Новинской и допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора.
В результате ДТП женщина 1949 года рождения скончалась на месте происшествия от полученных травм.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем грузовика находился 38-летний мужчина со стажем вождения 19 лет. Он пояснил, что, когда начал движение на зеленый свет, на дорогу вышла женщина, которую он не заметил.
По предварительным данным, водитель грузовика Volvo ехал по улице Походной со стороны Благодатской в сторону Новинской и допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора.
В результате ДТП женщина 1949 года рождения скончалась на месте происшествия от полученных травм.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем грузовика находился 38-летний мужчина со стажем вождения 19 лет. Он пояснил, что, когда начал движение на зеленый свет, на дорогу вышла женщина, которую он не заметил.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге 17-летняя девочка попала под колеса автомобиля
26 сентября 2022
26 сентября 2022
В Екатеринбурге осудят водителя «Газели», насмерть сбившего женщину
27 сентября 2022
27 сентября 2022
На пешеходном переходе в Екатеринбурге автомобилист сбил подростка
27 сентября 2022
27 сентября 2022
На свердловской трассе автомобиль насмерть сбил пешехода
29 сентября 2022
29 сентября 2022