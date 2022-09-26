В Екатеринбурге водитель грузовика насмерть сбил женщину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель грузовика Volvo насмерть сбил женщину, переходившую дорогу на красный свет. ДТП произошло сегодня в 12.35 на улице Походной около дома №74.По предварительным данным, водитель грузовика Volvo ехал по улице Походной со стороны Благодатской в сторону Новинской и допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора.В результате ДТП женщина 1949 года рождения скончалась на месте происшествия от полученных травм.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем грузовика находился 38-летний мужчина со стажем вождения 19 лет. Он пояснил, что, когда начал движение на зеленый свет, на дорогу вышла женщина, которую он не заметил.