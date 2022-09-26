В Екатеринбурге пассажир пострадал при падении в трамвае

– ГИБДД Екатеринбурга настоятельно рекомендует родителям и законным представителям провести дополнительные беседы с детьми о соблюдении правил дорожного движения, – добавили в Госавтоинспекции.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пассажир трамвая получил травмы при падении. ДТП произошло из-за того, что к транспорту неожиданно подбежал ребенок-пешеход.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, в воскресенье водитель трамвая, подъезжая к остановке на улице Блюхера, применил экстренное торможение, в результате чего упал пассажир. Пострадавшего доставили в больницу с различными травмами.Водитель трамвая пояснил, что ехал на станцию «Шарташ». Перед остановкой «Сахалинская» по тротуару шли две женщины с детьми. Ребенок одной из женщин резко побежал к трамваю. Чтобы избежать наезда на ребенка, водитель применил экстренное торможение. Мать с ребенком не пострадали.