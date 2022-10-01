На складе с химикатами в Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 1 октября, в Екатеринбурге на промплощадке на улице Бахчиванджи произошло возгорание на складе с лакокрасочными изделиями. Площадь пожара составила 450 квадратных метров.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 18.25. К месту происшествия тут же были направлены 14 спецмашин и 40 пожарных. На тот момент площадь пожара составляла 300 квадратных метров.Огнеборцам удалось локализировать огонь только в 19.53, когда его площадь достигла 450 квадратных метров. К тому моменту на промплощадку была направлена ещё она спецмашина с двумя спасателями. Открытое горение было ликвидировано лишь в 20.36.Поливку и разбор сгоревших конструкций специалисты МЧС завершили в 4.23. Пострадавших в результате происшествия нет.