На складе с химикатами в Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Вчера, 1 октября, в Екатеринбурге на промплощадке на улице Бахчиванджи произошло возгорание на складе с лакокрасочными изделиями. Площадь пожара составила 450 квадратных метров.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 18.25. К месту происшествия тут же были направлены 14 спецмашин и 40 пожарных. На тот момент площадь пожара составляла 300 квадратных метров.
Огнеборцам удалось локализировать огонь только в 19.53, когда его площадь достигла 450 квадратных метров. К тому моменту на промплощадку была направлена ещё она спецмашина с двумя спасателями. Открытое горение было ликвидировано лишь в 20.36.
Поливку и разбор сгоревших конструкций специалисты МЧС завершили в 4.23. Пострадавших в результате происшествия нет.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 18.25. К месту происшествия тут же были направлены 14 спецмашин и 40 пожарных. На тот момент площадь пожара составляла 300 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Огнеборцам удалось локализировать огонь только в 19.53, когда его площадь достигла 450 квадратных метров. К тому моменту на промплощадку была направлена ещё она спецмашина с двумя спасателями. Открытое горение было ликвидировано лишь в 20.36.
Поливку и разбор сгоревших конструкций специалисты МЧС завершили в 4.23. Пострадавших в результате происшествия нет.
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