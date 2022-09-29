Смертельная авария произошла на ЕКАД с участием фуры

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром на ЕКАД в районе Серовского тракта столкнулись фура «MAN» и легковой автомобиль «LADA Vesta». В результате аварии водитель «LADA» от полученных травм скончался на месте происшествия.Как рассказали порталу E1.RU в ГИБДД по Екатеринбургу, столкновение произошло из-за того, что водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. От удара машины развернуло и грузовик перегородил всю проезжую часть.Сейчас там проехать невозможно. В результате аварии образовалась пробка. Водителям рекомендуют искать пути объезда.