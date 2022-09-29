Смертельная авария произошла на ЕКАД с участием фуры
Происшествия
Фото: читатель E1.RU
Сегодня утром на ЕКАД в районе Серовского тракта столкнулись фура «MAN» и легковой автомобиль «LADA Vesta». В результате аварии водитель «LADA» от полученных травм скончался на месте происшествия.
Как рассказали порталу E1.RU в ГИБДД по Екатеринбургу, столкновение произошло из-за того, что водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. От удара машины развернуло и грузовик перегородил всю проезжую часть.
Сейчас там проехать невозможно. В результате аварии образовалась пробка. Водителям рекомендуют искать пути объезда.
Как рассказали порталу E1.RU в ГИБДД по Екатеринбургу, столкновение произошло из-за того, что водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. От удара машины развернуло и грузовик перегородил всю проезжую часть.
Сейчас там проехать невозможно. В результате аварии образовалась пробка. Водителям рекомендуют искать пути объезда.
Скрин: 2ГИС
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