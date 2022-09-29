Сотрудники ДПС устроили погоню за нарушителем в Сухоложском районе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В суд подали на нерадивого водителя, который на требование сотрудников ДПС остановиться дал дёру. И в погоне накопил целый букет нарушений.Инспектор дорожно-постовой службы решил проверить автомобиль марки «Лада-Веста», который двигался по территории деревни Сергуловка (Сухоложский район Свердловской области). Но на его сигналы водитель «Лады» отреагировал крайне подозрительно — вжал педаль газа в пол и попытался сбежать. Служебная машина отправилась следом за ним. И хоть погоня была не слишком долгой, беглец успел 14 раз на глазах у преследовавших его инспекторов выехать на встречную полосу.Но никакие манёвры не помогли 31-летнему мужчине избежать общения с сотрудниками в форме. А теперь ему предстоит и общение с человеком в судебной мантии. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, злотсный нарушитель, скорее всего, лишиться водительских прав на долгий срок — лет эдак на 16.