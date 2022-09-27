На свердловской трассе автомобиль насмерть сбил пешехода
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
На трассе Николо-Павловское – Петрокаменское – Алапаевск водитель Geely насмерть сбила пешехода. ДТП произошло вчера около 20.00.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, девушка-водитель Geely ехала со стороны Алапаевска в сторону поселка Зыряновский и сбила мужчину, идущего по проезжей части в попутном направлении.
В результате ДТП мужчина 1962 года рождения скончался от полученных травм на месте происшествия.
За рулем Geely находилась 28-летняя девушка со стажем вождения восемь лет. Она пояснила, что при движении по трассе после проезда встречного автомобиля допустила наезд на пешехода, который шел по дороге.
Госавтоинспекция призывает сообщать о пешеходах, находящихся на дороге с риском для жизни, в полицию или по телефону 112. Напомним, что при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток пешеходам следует иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, девушка-водитель Geely ехала со стороны Алапаевска в сторону поселка Зыряновский и сбила мужчину, идущего по проезжей части в попутном направлении.
В результате ДТП мужчина 1962 года рождения скончался от полученных травм на месте происшествия.
За рулем Geely находилась 28-летняя девушка со стажем вождения восемь лет. Она пояснила, что при движении по трассе после проезда встречного автомобиля допустила наезд на пешехода, который шел по дороге.
Госавтоинспекция призывает сообщать о пешеходах, находящихся на дороге с риском для жизни, в полицию или по телефону 112. Напомним, что при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток пешеходам следует иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями.
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