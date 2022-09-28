В Березовском мужчина умер от отравления газом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Березовском обнаружили тело мужчины в квартире дома по улице Толбухина. Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, местный житель мог отравиться газом.Сообщение от скорой медицинской помощи о найденном в квартире теле мужчины 1960 года рождения поступило вчера в 09.40. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что в квартире была газовая колонка. По одной из рассматриваемых версий, хозяин жилища мог погибнуть от отравления газом из-за нарушения техники безопасности при использовании газового оборудования.В СУ СКР по Свердловской области добавили, что по данному факту проводится проверка. Тело мужчины направили на экспертизу для выяснения точной причины смерти.