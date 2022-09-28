В Березовском мужчина умер от отравления газом
Происшествия
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Березовском обнаружили тело мужчины в квартире дома по улице Толбухина. Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, местный житель мог отравиться газом.
Сообщение от скорой медицинской помощи о найденном в квартире теле мужчины 1960 года рождения поступило вчера в 09.40. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что в квартире была газовая колонка. По одной из рассматриваемых версий, хозяин жилища мог погибнуть от отравления газом из-за нарушения техники безопасности при использовании газового оборудования.
В СУ СКР по Свердловской области добавили, что по данному факту проводится проверка. Тело мужчины направили на экспертизу для выяснения точной причины смерти.
Сообщение от скорой медицинской помощи о найденном в квартире теле мужчины 1960 года рождения поступило вчера в 09.40. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что в квартире была газовая колонка. По одной из рассматриваемых версий, хозяин жилища мог погибнуть от отравления газом из-за нарушения техники безопасности при использовании газового оборудования.
В СУ СКР по Свердловской области добавили, что по данному факту проводится проверка. Тело мужчины направили на экспертизу для выяснения точной причины смерти.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Жителя Нижнего Тагила признали виновным в убийстве знакомой
28 сентября 2022
28 сентября 2022
Из горящей многоэтажки в Екатеринбурге спасли трех человек
26 сентября 2022
26 сентября 2022
Жителя Верхней Пышмы нашли мёртвым после 2 недель поисков
27 сентября 2022
27 сентября 2022
В столице Урала мужчина открыл стрельбу на детской площадке
24 сентября 2022
24 сентября 2022