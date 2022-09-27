Коммунальные службы Екатеринбурга не справляются с последствиями снегопада

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Как же лихо летом городские службы Екатеринбурга пилят здоровые деревья на улицах города! У экозащитников только сердца ёкают от визжания их бензопил.Но вот пришла настоящая необходимость устроить «резню бензопилой по-уральски» — убрать сломанные от обилия выпавшего первого снега ветки деревьев. И что же мы видим? Что и через несколько дней после ЧП опасно свисающие над проезжими и прохожими дорогами ветви продолжают во многих местах висеть, как висели. Некоторые горожане даже сами взялись за пилы (обычные, не бензо), чтобы подрезать кое-где наиболее угрожающие падением или мешающие проходу сучья.Например, в нескольких точках Орджоникидзевского района сломанные ветки и поваленные деревья остаются без внимания коммунальных служб. Жители вынуждены проходить под ними, рискуя здоровьем и даже жизнями. Но – нет! Бензопилы не визжат.Спешу упредить возгласы сторонников «глубокой обрезки» и тотального устранения деревьев с городских улиц: «Ага! Значит, деревья правильно обрезают под самый корень!». Нет, не значит! Катастрофический по своим последствия снегопад сентября 2022-го года доказал обратное: глубокая обрезка безопасней улицы не делают, ветки продолжают ломаться и падать (возможно, даже в больших количествах, поскольку глубокая обрезка приводит к росту ослабленных, плохо крепящихся к стволу ветвей).Городу нужны не ватаги пильщиков, превращающие все деревья подряд в пеньки-небоскрёбы, а команды специалистов, которые бы выявляли сухие ветви и обрезали — по всем правилам — только их, а больные деревья либо подлечивали, либо устраняли с обязательным заменой на молодые. Вот тогда можно будет надеяться, что лесоповалов из-за снега в Екатеринбурге не станет.