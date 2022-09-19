В ночном ДТП под Красноуфимском из-за пьяного хозяина погибла собака

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ночь со вторника на среду под Красноуфимском произошёл дорожный инцидент, в результате которого погибла собака одного из участников ДТП. Сам хозяин попал в больницу.ДТП случилось на автодороге Средний Бугалыш-Сажино-Арти — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок». Житель деревни Озерки, выпив алкоголя, решил проехаться до деревни Средний Бугалыш. Он оседлал свой мотоблок и двинулся в путь, не позаботившись о безопасности четвероногого друга — своей собаки. Она увязалась вместе с хозяином, то отставая от мотоблока, то догоняя его. В какой-то момент пёс выскочил под колеса движущейся сзади машины. Водитель резко повернул вправо, стараясь не задавить животное. Увы, маневр оказался неудачным. Собака погибла под колёсами, а сама машина влетела в мотоблок.Мужчина 1974-го года рождения не только лишился домашнего питомца. Теперь мотоблок его искорёжен, да и ему самому требуется лечение. После которого он наверняка окажется перед судьёй и получит дополнительное наказание за езду в нетрезвом виде и за то, что двигался в темноте с выключенными фарами. Но его, в отличие от собаки, вряд ли кому -то будет жалко.