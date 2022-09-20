Печенье с незаконной «начинкой» пытались передать в СИЗО Нижнего Тагила

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На различные хитрости идут друзья осуждённых, лишь бы обеспечить корешам более комфортные условия отбывания срока за решёткой, чем это предусмотрено законом. Очень часто их пытаются снабдить устройствами связи.В понедельник, 26-го сентября сотрудники СИЗО-3 города Нижний Тагил среди посылок для отбывающих наказание нашли одну, содержавшую печень с весьма необычной «начинкой». В пачке с кондитерским изделием лежал сотовый телефон и зарядное устройство к нему. Понятное дело, «сладость» до адресата не добралась — пополнила коллекцию «запрещёнки», конфискованной при осмотре передачек.Пресс-служба ГУФСИН РФ по Свердловской области уточняет, что «заряжённая» посылка предназначалась для человека, приговорённого к лишению свободы на срок 4 года, 6 месяцев и 5 дней (приговор в законную силу пока не вступил). Такое наказание мужчина получил за участие в массовых беспорядках.