Печенье с незаконной «начинкой» пытались передать в СИЗО Нижнего Тагила

21.01 Вторник, 27 сентября 2022
Происшествия
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
На различные хитрости идут друзья осуждённых, лишь бы обеспечить корешам более комфортные условия отбывания срока за решёткой, чем это предусмотрено законом. Очень часто их пытаются снабдить устройствами связи.

В понедельник, 26-го сентября сотрудники СИЗО-3 города Нижний Тагил среди посылок для отбывающих наказание нашли одну, содержавшую печень с весьма необычной «начинкой». В пачке с кондитерским изделием лежал сотовый телефон и зарядное устройство к нему. Понятное дело, «сладость» до адресата не добралась — пополнила коллекцию «запрещёнки», конфискованной при осмотре передачек.

Пресс-служба ГУФСИН РФ по Свердловской области уточняет, что «заряжённая» посылка предназначалась для человека, приговорённого к лишению свободы на срок 4 года, 6 месяцев и 5 дней (приговор в законную силу пока не вступил). Такое наказание мужчина получил за участие в массовых беспорядках.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
«Золотая» остановка появилась в Нижнем Тагиле
20 сентября 2022
Уралец сжег не платившего ему зарплату начальника и получил 14 лет строгого режима
20 сентября 2022
В екатеринбургскую колонию пытались забросить 6 телефонов и 31 сим-карту
18 сентября 2022
Двух женщин в Екатеринбурге осудили за кражу телефонов в общественном транспорте
26 сентября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Осмотр детской травмы

Как работает травмпункт в Екатеринбурге, в котором принимает единственный врач, а дети по два часа ждут в очереди
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
21:01 Печенье с незаконной «начинкой» пытались передать в СИЗО Нижнего Тагила
20:35 В Камерном театре Екатеринбурга пройдёт фестиваль моноспектаклей
20:07 Жителя Верхней Пышмы нашли мёртвым после 2 недель поисков
19:32 Общественники Екатеринбурга заподозрили синагогу в планах снести историческое здание
18:53 При попытках продать пальто жительница Первоуральска лишилась денег на карте
17:51 В Екатеринбурге на 4% проиндексируют зарплату педагогов
17:24 Энергетики ликвидировали последствия непогоды в Свердловской области
16:50 Военком: под мобилизацию могут попасть не служившие в армии свердловчане
16:33 Свердловские полицейские призывают нелегальных мигрантов покинуть пределы РФ
16:26 Свердловская область вышла на первое место по суточной заболеваемости COVID-19
15:55 В Екатеринбурге будут ловить нарушителей ПДД на пешеходных переходах
15:26 Мобилизованного 59-летнего свердловчанина с гипертонией и диабетом вернули домой
14:47 На уборку улиц Екатеринбурга вышли 369 рабочих
14:23 Эксперт рассказала, изменит ли частичная мобилизация ситуацию на рынке труда в Свердловской области
13:54 На Малышевском мосту в Екатеринбурге срезали более 600 свадебных замков
13:22 На перекрестке Чемпионов – Любви в Екатеринбурге ограничат движение
13:00 В Свердловской области из-за непогоды произошло более 50 ДТП, есть пострадавшие
12:46 В Нижнем Тагиле у певца Элвина Грея перед концертом украли синтезатор
12:23 Депутаты ЗССО утвердили первого замгубернатора и министра соцполитики Свердловской области
11:59 Депутат Госдумы: в учебном центре в Елани обнаружилась нехватка оборудования
11:21 В Свердловской области горит 80 гектаров леса
10:55 В Екатеринбурге осудят водителя «Газели», насмерть сбившего женщину
10:24 В мэрии Екатеринбурга пояснили, куда сообщать о поваленных деревьях
09:57 За неделю в Свердловской области зафиксировали 50 тысяч случаев ОРВИ
09:23 На пешеходном переходе в Екатеринбурге автомобилист сбил подростка
21:18 Пикетчицу из посёлка Рефтинский засудят в четверг
Все новости Свердловской области
17:38 Правозащитники запустили телеграм-бот для помощи призывникам и военнослужащим
17:04 ВЦИОМ: россияне считают Пушкина и Путина «символами России»
16:24 Депутат ГД: в ходе частичной мобилизации могут призвать «несколько тысяч» медработников
15:44 Осмотр детской травмы
13:57 Песков прокомментировал ситуацию с пострадавшим от действий силовиков поэтом Камардиным
13:09 Военком Магаданской области отправлен в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации
12:07 На КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии развернут мобилизационный пункт военкомата
11:50 Токаев: Казахстан проведет переговоры с РФ по вопросу прибывающих россиян
11:17 Государственные похороны Абэ в Японии сопровождаются акциями протеста
10:49 В Новосибирске по делу о взятке задержан депутат Заксобрания, экс-сенатор Лаптев
18:22 Жители Казахстана помогают пересекающим границу россиянам с ночлегом и питанием
17:23 Губернатор Иркутской области: военком Елисеев жив, но в крайне тяжелом состоянии
17:12 Глава Бурятии: продавцам, поднявшим цены на спецодежду, придётся самим «готовиться к мобилизации»
16:36 Глава Удмуртии рассказал подробности о жестоком нападении на ижевскую школу
16:06 РБК: к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией выдвинулся БТР
15:50 Песков: никаких решений о закрытии границ в настоящий момент нет
15:24 СК: стрельбу в Ижевске устроил выпускник школы №88 Артем Казанцев
15:13 Глава Якутии сообщил, что в регион возвращают более 120 мобилизованных
14:25 СК: число погибших в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 13 человек
14:14 В Удмуртии объявлен траур по погибшим в школе №88
13:50 СК: в результате стрельбы в ижевской школе погибли два охранника, два учителя и пятеро детей
13:44 Стрелок в ижевской школе был вооружён двумя переделанными травматическими пистолетами
13:21 В МВД сообщили о 6 погибших и 20 пострадавших при стрельбе в ижевской школе
13:11 Бречалов: охранник в ижевской школе убит, есть жертвы среди детей
13:02 Кравцов: в Удмуртию на место ЧП в школе направлена группа от министерства
12:47 Глава Удмуртии Бречалов прибыл на место стрельбы в ижевской школе
Все новости России и мира
22:05 Специфика поиска места для погребения в Санкт-Петербурге
21:01 Печенье с незаконной «начинкой» пытались передать в СИЗО Нижнего Тагила
20:35 В Камерном театре Екатеринбурга пройдёт фестиваль моноспектаклей
20:07 Жителя Верхней Пышмы нашли мёртвым после 2 недель поисков
19:32 Общественники Екатеринбурга заподозрили синагогу в планах снести историческое здание
18:53 При попытках продать пальто жительница Первоуральска лишилась денег на карте
17:51 В Екатеринбурге на 4% проиндексируют зарплату педагогов
17:24 Энергетики ликвидировали последствия непогоды в Свердловской области
17:01 Технологию переработки древесных отходов в бумагу и картон запатентовали ученые Пермского Политеха
16:57 Росреестр расписал алгоритм действий для жителей блокированных домов и фермеров
16:50 Военком: под мобилизацию могут попасть не служившие в армии свердловчане
16:33 Свердловские полицейские призывают нелегальных мигрантов покинуть пределы РФ
16:26 Свердловская область вышла на первое место по суточной заболеваемости COVID-19
15:55 В Екатеринбурге будут ловить нарушителей ПДД на пешеходных переходах
15:26 Мобилизованного 59-летнего свердловчанина с гипертонией и диабетом вернули домой
14:47 На уборку улиц Екатеринбурга вышли 369 рабочих
14:23 Эксперт рассказала, изменит ли частичная мобилизация ситуацию на рынке труда в Свердловской области
13:54 На Малышевском мосту в Екатеринбурге срезали более 600 свадебных замков
13:22 На перекрестке Чемпионов – Любви в Екатеринбурге ограничат движение
13:18 «Горьковка» приглашает на «Литературный диктант»
13:00 В Свердловской области из-за непогоды произошло более 50 ДТП, есть пострадавшие
12:46 В Нижнем Тагиле у певца Элвина Грея перед концертом украли синтезатор
12:23 Депутаты ЗССО утвердили первого замгубернатора и министра соцполитики Свердловской области
11:59 Депутат Госдумы: в учебном центре в Елани обнаружилась нехватка оборудования
11:21 В Свердловской области горит 80 гектаров леса
11:18 Под контролем судебных приставов в Прикамье был проведен ремонт кровли многоквартирного дома
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK