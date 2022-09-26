В Свердловской области из-за непогоды произошло более 50 ДТП, есть пострадавшие
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за вчерашний день, когда выпали осадки в виде дождя с мокрым снегом, произошло более 50 ДТП, в результате которых пострадали семь человек.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, аварий с материальным ущербом было гораздо больше, потерпевшие самостоятельно обращались в страховые компании.
По данным ГИБДД, причинами ДТП в последние два дня стали неверные действия водителей и резкие изменения погодных условий.
Во время непогоды водителям рекомендуют отказаться от резких маневров, выбрать более плавный стиль управления автомобилем, выдерживать дистанцию и боковые интервалы.
Кроме того, нужно заранее подготавливать автомобиль к поездкам на большие дистанции, продумать маршрут и оценить погодные условия. Также рекомендуется переобуть летнюю резину на зимнюю.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, аварий с материальным ущербом было гораздо больше, потерпевшие самостоятельно обращались в страховые компании.
По данным ГИБДД, причинами ДТП в последние два дня стали неверные действия водителей и резкие изменения погодных условий.
Во время непогоды водителям рекомендуют отказаться от резких маневров, выбрать более плавный стиль управления автомобилем, выдерживать дистанцию и боковые интервалы.
Кроме того, нужно заранее подготавливать автомобиль к поездкам на большие дистанции, продумать маршрут и оценить погодные условия. Также рекомендуется переобуть летнюю резину на зимнюю.
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