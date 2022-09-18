В Свердловской области горит 80 гектаров леса
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки сократилась площадь лесных пожаров до 80 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
По данным на 27 сентября, в регионе зафиксирован один лесной пожар на площади 80 гектаров. Вчера сообщалось о шести возгораниях общей площадью 193 гектара.
Как сообщают в Авиалесоохране, всего в России действуют 20 природных пожаров на площади 1 778 гектаров.
По данным на 27 сентября, в регионе зафиксирован один лесной пожар на площади 80 гектаров. Вчера сообщалось о шести возгораниях общей площадью 193 гектара.
Как сообщают в Авиалесоохране, всего в России действуют 20 природных пожаров на площади 1 778 гектаров.
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