В Свердловской области горит 80 гектаров леса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки сократилась площадь лесных пожаров до 80 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.По данным на 27 сентября, в регионе зафиксирован один лесной пожар на площади 80 гектаров. Вчера сообщалось о шести возгораниях общей площадью 193 гектара.Как сообщают в Авиалесоохране, всего в России действуют 20 природных пожаров на площади 1 778 гектаров.