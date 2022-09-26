В Екатеринбурге осудят водителя «Газели», насмерть сбившего женщину
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстанет 22-летний уроженец Челябинской области, который управлял «Газелью» и насмерть сбил женщину-пешехода. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, 16 марта водитель «Газели» ехал по улице Челюскинцев со стороны Братьев Быковых в сторону Гражданской со скоростью около 47 км/ч. Во время движения он не проконтролировал смену сигналов светофора, выехал за стоп-линию и не заметил включения красного света. Продолжая движение, обвиняемый сбил женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась в больнице.
Мужчина признал свою вину в произошедшем. Уголовное дело направили в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.
По версии следствия, 16 марта водитель «Газели» ехал по улице Челюскинцев со стороны Братьев Быковых в сторону Гражданской со скоростью около 47 км/ч. Во время движения он не проконтролировал смену сигналов светофора, выехал за стоп-линию и не заметил включения красного света. Продолжая движение, обвиняемый сбил женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась в больнице.
Мужчина признал свою вину в произошедшем. Уголовное дело направили в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.
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