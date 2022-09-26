На пешеходном переходе в Екатеринбурге автомобилист сбил подростка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на перекрестке Шаумяна – Чкалова водитель Toyota Camry сбил 17-летнюю девушку. Авария произошла вчера около 17.11.По предварительным данным, водитель Toyota Camry ехал по улице Шаумяна со стороны Громова в сторону Иркутской и сбил несовершеннолетнюю, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате ДТП 17-летняя девушка получила закрытый перелом левой голени. Пострадавшую доставили в ДГКБ №9.В отделении пропаганды ГИББ Екатеринбурга рассказали, что за рулем Toyota Camry находился мужчина 1993 года рождения. Автоинспекторы на месте происшествия провели освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения – в момент ДТП он был трезв.