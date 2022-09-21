Из горящей многоэтажки в Екатеринбурге спасли трех человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Екатеринбурге произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Ильича. Сообщение о возгорании поступило в 04.22.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 20 квадратных метров огонь повредил вещи в квартире на пятом этаже многоэтажки. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 13 человек, в том числе два ребенка. Прибывшие огнеборцы с помощью спасательных масок спасли трех человек.Открытое горение ликвидировали в 04.54. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 06.19.