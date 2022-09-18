Площадь пожаров в Свердловской области увеличилась до 193 га
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки более чем в два раза увеличилась площадь лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
По данным на 26 сентября, в Свердловской области зафиксировано шесть природных пожаров на общей площади 193 га. Еще вчера площадь возгораний составляла 82 га.
Всего в России на данный момент действуют 27 лесных пожаров на площади 2 343 га.
По данным на 26 сентября, в Свердловской области зафиксировано шесть природных пожаров на общей площади 193 га. Еще вчера площадь возгораний составляла 82 га.
Всего в России на данный момент действуют 27 лесных пожаров на площади 2 343 га.
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