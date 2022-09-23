В Екатеринбурге 17-летняя девочка попала под колеса автомобиля

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель ВАЗ-21120 сбил 17-летнюю девочку. ДТП произошло вчера в 20.00 около дома №124 по улице Селькоровской.По предварительным данным, водитель ВАЗ ехал по Полевскому тракту со стороны Екатеринбурга в сторону Полевского и сбил девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте вблизи пешеходного перехода.В результате ДТП 17-летнюю девочку доставили в детскую больницу №9 с различными травмами.Отец пострадавшей рассказал, что дочь в воскресенье вечером возвращалась домой от подруги.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем ВАЗ-21120 находился 62-летний мужчина со стажем вождения 27 лет. Он пояснил, что не заметил девочку вблизи пешеходного перехода, так как его ослепил свет фар встречного автомобиля. Водитель применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.