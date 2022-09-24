В Свердловской области пошутили 2 лесных пожара

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области на 11 гектаров сократилась площадь лесных пожаров. За минувшие сутки спасателям удалось потушить в региона два пожара, находившихся на землях лесного фонда.Как сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана», по данным на 25 сентября 02.00, в регионе действовало 6 лесных пожаров на общей площади 82 гектаров. Также за прошедшие сутки огнеборцам удалось потушить ещё 2 пожара на землях, относящихся к населённым пунктам региона. Их площадь составляла 6 гектаров.Всего, на сегодняшний день, в России продолжается тушение 30 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 2 566 гектаров.