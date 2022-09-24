В Свердловской области пошутили 2 лесных пожара
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
В Свердловской области на 11 гектаров сократилась площадь лесных пожаров. За минувшие сутки спасателям удалось потушить в региона два пожара, находившихся на землях лесного фонда.
Как сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана», по данным на 25 сентября 02.00, в регионе действовало 6 лесных пожаров на общей площади 82 гектаров. Также за прошедшие сутки огнеборцам удалось потушить ещё 2 пожара на землях, относящихся к населённым пунктам региона. Их площадь составляла 6 гектаров.
Всего, на сегодняшний день, в России продолжается тушение 30 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 2 566 гектаров.
Как сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана», по данным на 25 сентября 02.00, в регионе действовало 6 лесных пожаров на общей площади 82 гектаров. Также за прошедшие сутки огнеборцам удалось потушить ещё 2 пожара на землях, относящихся к населённым пунктам региона. Их площадь составляла 6 гектаров.
Всего, на сегодняшний день, в России продолжается тушение 30 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 2 566 гектаров.
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