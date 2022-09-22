На территории Свердловской области действуют 8 лесных пожаров

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана» сообщают о 8 лесных пожарах, действующих на территории Свердловской области. Их общая площадь, по последним данным, составляет 93 гектара.Ещё 2 пожара действуют на землях, относящихся к населённым пунктам региона. Их площадь составляет 6 гектаров.Всего, по данным на 24 сентября 02.00, на землях лесного фонда России действуют 34 лесных пожара на площади, пройденной огнем 2 266 гектаров.