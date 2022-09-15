На Уралмаше пешеход стал не только свидетелем ДТП, но и его жертвой
Происшествия
Фото: сайт Уралмаш-эльмаш.рф
Днём пятницы, 23-го сентября в микрорайоне Уралмаш Орджоникидзевского района Екатеринбурга произошла автомобильная авария с участием двух иномарок. Одна из этих машин — не просто личный автотранспорт, но и «инструмент производства» — владелец зарабатывает на ней извозом.
ДТП зафиксировано на улице 40-летия Октября. При повороте на улицу Уральских Рабочих таксист на автомобиле «Hyundai» не уступил дорогу машине марки «Land Rover», ехавшей ему на встречу. Произошло столкновение, и довольно сильное. Из-за этого пешеход, на глазах которого произошло столкновение, тоже пострадал, хоть и стоял на обочине. Из-за удара «Land Rover» сменил траекторию и наехал на мужчину.
Свидетель происшествия, моментально перешедший в разряд пострадавших участников ДТП был осмотрен врачами. Они обнаружили на теле мужчины множественные ссадины и диагностировали черепно-мозговую травму. Но от госпитализации пострадавший отказался, — пишет сайт Уралмаш-эльмаш.рф.
ДТП зафиксировано на улице 40-летия Октября. При повороте на улицу Уральских Рабочих таксист на автомобиле «Hyundai» не уступил дорогу машине марки «Land Rover», ехавшей ему на встречу. Произошло столкновение, и довольно сильное. Из-за этого пешеход, на глазах которого произошло столкновение, тоже пострадал, хоть и стоял на обочине. Из-за удара «Land Rover» сменил траекторию и наехал на мужчину.
Свидетель происшествия, моментально перешедший в разряд пострадавших участников ДТП был осмотрен врачами. Они обнаружили на теле мужчины множественные ссадины и диагностировали черепно-мозговую травму. Но от госпитализации пострадавший отказался, — пишет сайт Уралмаш-эльмаш.рф.
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